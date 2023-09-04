Банки в Крыму помогут РФ с мобилизацией местных жителей

С 12 сентября оккупанты планируют запускать активный процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов. Об этом информирует телеграм-канал военного сопротивления украинцев и крымских татар на полуострове «АТЕШ».



Особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках. Также сообщается, что лиц, скрывающихся от мобилизации будут выявлять через банки.

Согласно источникам «АТЕШ», операторам банков поставлена задача вызывать клиентов с паспортами, якобы, для сверки и обновления данных, и если лица интересующие оккупационную систему появятся, то сообщать об их месте нахождения, в крайнем случае прямо вызывать полицию.

Напомним, опасаясь недовольства новой мобилизацией российских граждан, руководство РФ принялось вербовать потенциальных новобранцев в соседних Армении и Казахстане.