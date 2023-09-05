В РФ заявляют, что ВСУ наступают в районе Новодонецкое — Новомайорское

После нескольких дней артподготовки ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое - Новомайорское, а наибольшая активность украинских военных происходит в районе посёлка Новодонецкое, предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники. Об этом сообщил командир российского подразделения «Восток» Александр Ходаковский.

Боевик пишет, что если принять во внимание обстоятельство, что ВСУ несколько дней выпускали по позициям ВС РФ значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно — потери с российской стороны оказались значительно меньше, «чем можно было бы ожидать». Ходаковский к тому же отмечает, что помимо психологического воздействия на российских захватчиков интенсивная артиллерийская работа ВСУ привела к тому, что минные заграждения РФ утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам оккупантов выполнить установку мин и восстановить разрушенное.



Командир российского подразделения «Восток» заявил, что в результате ВСУ смогли подойти к позициям РФ вплотную, практически не понеся потерь, высадили десант, и после работы прямой наводкой по укреплениям захватчиков Силы обороны Украины оттянули технику назад, якобы «опасаясь реакции нашей артиллерии». Ходаковский также сообщил о продолжающемся ожесточённом бою на подступах к Новодонецкому, а одновременно с этим, по его словам, ВСУ пытаются двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику.

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