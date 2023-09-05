У РФ заявляють, що ЗСУ наступають у районі Новодонецьке - Новомайорське

Після кількох днів артпідготовки ЗСУ перейшли до наступальних дій на ділянці Новодонецьке - Новомайорське, а найбільша активність українських військових відбувається в районі селища Новодонецьке, робиться спроба прориву із застосуванням великої кількості бронетехніки. Про це повідомив командир російського підрозділу «Схід» Олександр Ходаковський.

Бойовик пише, що якщо взяти до уваги обставину, що ЗСУ кілька днів випускали по позиціям ЗС РФ значну кількість снарядів, роблячи це майже цілодобово — втрати з російської сторони виявилися значно меншими, «чим можна було б очікувати». Ходаковський до того ж зазначає, що, крім психологічного впливу на російських загарбників, інтенсивна артилерійська робота ЗСУ призвела до того, що мінні загородження РФ втратили свою ефективність, а безперервність артобстрілів не дала можливості саперам окупантів виконати встановлення мін і відновити зруйноване.



Командир російського підрозділу «Схід» заявив, що в результаті ЗСУ змогли підійти до позицій РФ впритул, практично не зазнавши втрат, висадили десант, і після роботи прямим наведенням по укріпленням загарбників Сили оборони України відтягнули техніку назад, нібито «побоюючись реакції нашої артилерії». Ходаковський також повідомив про запеклий бій на підступах до Новодонецького, а водночас, за його словами, ЗСУ намагаються рухатися і на Новомайорське, застосовуючи схожу тактику.

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