В Мариуполе зафиксировали движение российских танков Т-80 в сторону Бердянска — Андрющенко

Сегодня ночью, 5 сентября, во временно оккупированном Мариуполе фиксировали перемещение танков Т-80 РФ в сторону Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Танки Т-80 (свежая модернизация) на тралах ночью в направлении Бердянска. Оккупанты продолжают придерживаться тактики - танки ночью, происходит это именно так», — написал он.

Кроме того, по данным Андрющенко, это подкрепление с одного участка фронта на другой.

Напомним, под Мариуполем партизаны подожгли очередную военную ремонтную базу оккупантов 1 сентября.