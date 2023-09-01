«Утро началось не с кофе». Под захваченным Мариуполем партизаны подожгли базу оккупантов

Под Мариуполем партизаны подожгли ремонтную базу захватчиков. Фото: Мариуполь. Сопротивление

Под временно оккупированным Мариуполем партизаны подожгли очередную военную ремонтную базу оккупантов сегодня утром, 1 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Мариуполь. Сопротивление».



Отмечается, на этот раз поджог произошел в Новоазовском районе, возле села Безымянное.



«Доброе утро. Утро, которое началось не с кофе, а со спичек. Кто там ведет учет? Ремонтная база возле Безыменного Новоазовского района снова немного устала. Вот беда», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории временно захваченного оккупантами Мариуполя местные партизаны обнаружили и подожгли базу российских захватчиков.