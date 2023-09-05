У Маріуполі зафіксували рух російських танків Т-80 у бік Бердянська — Андрющенко

Сьогодні вночі, 5 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі фіксували переміщення танків Т-80 РФ у бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Танки Т-80 (свіжа модернізація) на тралах вночі у напрямку до Бердянська. Окупанти продовжують дотримуватись тактики — танки вночі, відбувається це саме так», — написав він.

Крім того, за даними Андрющенка, це підкріплення з однієї ділянки фронту на іншу.

Нагадаємо, під Маріуполем партизани підпалили чергову військову ремонтну базу окупантів 1 вересня.