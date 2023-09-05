СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману

С начала полномасштабного вторжения России, по материалам СБУ, российский олигарх Михаил Фридман «влил» около 2 млрд руб. в несколько военных заводов страны-агрессора. Информирует пресс-центр СБУ.



Среди них – «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России.



Для финансирования захватнических проектов кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп. Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», поставляемой оккупантам на передовую.



Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте. Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.



За финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине, россиянину грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что Bloomberg сообщал о возможности ЕС снять санкции с некоторых россиян из-за юридических проблем.



