СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михаїлу Фрідману

З початку повномасштабного вторгнення Росії, за матеріалами СБУ, російський олігарх Михайло Фрідман «влив» близько 2 млрд руб. у кілька військових заводів країни-агресора. Повідомляє пресцентр СБУ.



Серед них - «Тульський патронний завод», що виробляє патрони, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та гелікоптерів Росії.



Для фінансування загарбницьких проєктів Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп. Також він залучив власний бізнес та ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «армія росії», яку окупанти поставляють на передову.



Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя та здоров'я російських солдатів на фронті. Російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства із ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольній спецслужбі Росії мобільний зв'язок у тимчасово окупованих регіонах України.



За фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади в Україні, росіянину загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Bloomberg повідомляв про можливість ЄС зняти санкції з деяких росіян через юридичні проблеми.



