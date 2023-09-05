В «ЛНР» заявили, что задержали подозреваемую в покушении на финансиста главы группировки

Жительницу Луганска задержали по подозрению в покушении на экс-начальника «таможни ЛНР» Юрия Афанасьевского. Якобы задержанная дала признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.



Утверждается, что 3 сентября текущего года жительница Луганска передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона.



Уголовное дело открыто по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ, пунктами а, е, ж части 2 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)».