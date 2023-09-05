У «ЛНР» заявили, що затримали підозрювану у замаху на фінансиста голови угруповання

Мешканку Луганська затримали за підозрою у замаху на екс-начальника «митниці ЛНР» Юрія Афанасьєвського. Нібито затримана дала свідчення. Про це повідомили у Слідчому комітеті Російської Федерації.



Стверджується, що 3 вересня поточного року мешканка Луганська передала Афанасьєвському мобільний телефон із вибуховим пристроєм, який було приведено в дію після активації телефону.



Кримінальну справу відкрито за частиною 3 статті 30 Кримінального кодексу РФ, пунктами а, е, ж частини 2 статті 105 (замах на вбивство), частиною 1 статті 222.1 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових) речовин або вибухових пристроїв)».