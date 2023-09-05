Сотрудника автодора, который работает в захваченном Сватово приговорили к четырем годам тюрьмы

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал 49-летнего Игоря Белика из города Сватово Луганской области виновным в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 29 августа.



По данным следствия, Белик с 2013 года руководил филиал «Сватовского райавтодора» ГП «Луганский облавтодор».



После полномасштабного вторжения РФ мужчина добровольно согласился возглавить оккупационный автодор. В должности он организует ремонтные и восстановительные работы на дорогах занятого россиянами Сватовского района.



«Не позднее 19 июня 2022 года Белик передал оккупантам имущество Сватовского автодора, а именно: административные здания, специальную технику, предназначенную для укладки дорог, погрузчики, тракторы, грузовые автомобили», — говорится в сообщении.



Слушание дела происходило в отсутствие обвиняемого, который скрывается от украинских правоохранителей.



Белика узнали на фото и видео бывшие подчиненные.



За коллаборационизм мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Также ему на 10 лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно —распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности.



Известно, что в 2020 году Белик баллотировался в депутаты Сватовского районного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».