Співробітника автодору, який працює у захопленому Сватовому, засудили до чотирьох років в'язниці

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав 49-річного Ігоря Бєліка із міста Сватове Луганської області винним у колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 серпня.



За даними слідства, Бєлік з 2013 року керував філію «Сватівського райавтодору» ДП «Луганський облавтодор».



Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік добровільно погодився очолити окупаційний автодор. На посаді він організовує ремонтні та відновлювальні роботи на дорогах зайнятого росіянами Сватівського району.



«Не пізніше 19 червня 2022 року Бєлік передав окупантам майно Сватівського автодору, а саме: адміністративні будівлі, спеціальну техніку, призначену для укладання доріг, навантажувачі, трактори, вантажні автомобілі», - йдеться у повідомленні.



Слухання справи відбувалося за відсутності обвинуваченого, який ховається від українських правоохоронців.



Бєліка дізналися на фото та відео колишні підлеглі.



За колабораціонізм чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. Також йому на 10 років заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності.



Відомо, що у 2020 році Бєлік балотувався у депутати Сватівської районної ради від партії «Опозиційна платформа – За життя».