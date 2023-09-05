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Рада возобновила декларирование для чиновников, но без открытого реестра — нардеп

05 сентября 2023, 17:35

Рада возобновила декларирование для чиновников, но без открытого реестра — нардеп

Верховная Рада возобновила электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Принятие соответствующего законопроекта № 9534 во втором чтении и в целом поддержали 329 народных депутатов.

«Об учтенных поправках: поправка № 1 уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство (246 голосов), поправка № 246 — о том, что если указали имущество в одной главе, а не указали в другой, то это не считается преступлением (247 голосов), правка № 277 — если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять (239 голосов). Главная правка № 371 — об открытии деклараций — не набрала голосов (199 — за)», — написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

Первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция «Голос») также отмечал, что в законопроекте учтено, что военнослужащие, кроме представителей военно-врачебной комиссии и территориального центра комплектования, пленные, граждане на временно оккупированных территориях не должны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.

Электронное декларирование для чиновников Верховная Рада отменила весной 2022 года на время действия военного положения в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.

Принятие закона о возобновлении декларирования необходимо Украине для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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