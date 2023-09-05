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Рада відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру – нардеп

05 вересня 2023, 17:35

Рада відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру – нардеп

Верховна Рада поновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроекту № 9534 у другому читанні та загалом підтримали 329 народних депутатів.

«Про враховані поправки: поправка № 1 уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство (246 голосів), поправка № 246 — про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином (247 голосів), правка № 277 — якщо майно декларується кілька років і його вже вкотре перевірили, то не можна повторно перевіряти (239 голосів). Головна правка № 371 – про відкриття декларацій – не набрала голосів (199 – за)», – написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція «Голос») також зазначав, що у законопроекті враховано, що військовослужбовці, крім представників військово-лікарської комісії та територіального центру комплектування, полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення військового стану або деокупації території.

Електронне декларування для чиновників Верховна Рада скасувала навесні 2022 року на час дії воєнного стану через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну.

Ухвалення закону про поновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

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