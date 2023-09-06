На Лиманском направлении ВС РФ продолжают замену войск на части 25-ой армии

Оперативная обстановка на восточных направлениях в Украине остается сложной. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, отметив, что ВС РФ не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовятся взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

На Купянском направлении российские захватчики завершают подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает позиции ВСУ из артиллерии и минометов.





На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25-ой армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.





На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, армия РФ пытается удержать занимаемые позиции, но ВСУ выбивают захватчиков.

Сырский заявил, что в таких условиях необходимо принимать «мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны». Он рассказал, что именно решению этих вопросов была посвящена работа в воинских частях ОТГ Лиман и Соледар.



«Совместно с командирами ОТГ, бригад были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения. Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное - сделать это с минимальными потерями среди наших защитников», — написал военный.

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