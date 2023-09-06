На Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують заміну військ на частини 25-ої армії

Оперативна ситуація на східних напрямках в Україні залишається складною. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, зазначивши, що ЗС РФ не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, наполегливо готуються взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу.

На Куп'янському напрямку російські загарбники завершують підготовку штурмових загонів, щодня обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії та мінометів.





На Лиманському напрямку триває заміна військ на частини 25-ої армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.





На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, армія РФ намагається утримати позиції, але ЗСУ вибивають загарбників.

Сирський заявив, що в таких умовах необхідно ухвалювати «миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку». Він розповів, що саме вирішенню цих питань було присвячено роботу у військових частинах ОТГ Лиман та Соледар.



«Основне наше завдання — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне — зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників», — написав військовий.

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