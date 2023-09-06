Атака на Киевскую область: обломки ракеты попали в гипермаркет

На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 6 сентября атаковали Украину. В результате ракетной атаки в ряде населенных пунктов Киевской области возникли пожары, обломки ракеты упали на территорию гипермаркета. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах», — говорится в сообщении.

Так, в Бучанском районе сгорел гипермаркет, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, магазин был разрушен в 2022 году во время оккупации Киевской области. Его почти отремонтировали, должны были открыть через два месяца.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не обнаружено.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников на Одесскую область есть погибший.