Ночная атака «Шахедами» по Одесской области: погиб работник агропредприятия, зафиксированы пожары

Российские военные атаковали Одесскую область ударными дронами сегодня ночью, 6 сентября. Из-за обстрелов погиб сотрудник аграрного предприятия. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб», — написал он.

Кипер уточнил, что сотрудник агропредприятия в результате атаки получил тяжелые ранения, он скончался в больнице.

Также в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Напомним, 14 августа российские войска атаковали Одесскую область, совершив несколько волн атак ударными беспилотниками «Шахед» и крылатыми ракетами «Калибр», все цели были поражены силами противовоздушной обороны.