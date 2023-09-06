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Атака на Київську область: уламки ракети влучили в гіпермаркет

06 вересня 2023, 10:39

Атака на Київську область: уламки ракети влучили в гіпермаркет

На Київщині через обстріл виникла пожежа на території торговельного підприємства. Фото: ДСНС На Київщині через обстріл виникла пожежа на території торговельного підприємства. Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 6 вересня атакували Україну. Внаслідок ракетної атаки у низці населених пунктів Київської області виникли пожежі, уламки ракети впали на територію гіпермаркету. Постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У Київській області внаслідок падіння уламків ракет було зафіксовано пожежі у Фастівському та Бучанському районах», — йдеться у повідомленні.

Так, у Бучанському районі згорів гіпермаркет, рятувальники оперативно ліквідували возгорання. За попередніми даними, магазин було зруйновано у 2022 році під час окупації Київської області. Його майже відремонтували, мали відкрити через два місяці.

За попередніми даними, жертв та постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників на Одеську область є загиблий.

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