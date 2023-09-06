Сырский показал работу артиллерии ВСУ в районе Бахмута

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский опубликовал работу артиллерии на Бахмутском направлении Донецкой области. Об этом он сообщил на своей Telegram-странице.



«Работает арта 22-й ОМБр на Бахмутском направлении», — написал Сырский.



Напомним, спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, отметив, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, а также Мелитопольском направлениях. Также, по его словам, ВС РФ несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, и применяет резервы.



Кроме того, артиллеристы Третьей штурмовой бригады атаковали пехоту ВС РФ на Бахмутском направлении на востоке Украины.