Силы обороны Украины продолжают наступление южнее города Бахмут

Украинские войска наступают южнее города Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, отметив, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, а также Мелитопольском направлениях.

«На направлении Работино - Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — заявил он.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступление южнее города Бахмут.

Ковальчук рассказал, что ВС РФ несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, и применяет резервы.

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