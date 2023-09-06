Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы обороны Украины продолжают наступление южнее города Бахмут

06 сентября 2023, 09:45

Силы обороны Украины продолжают наступление южнее города Бахмут

Украинские войска наступают южнее города Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, отметив, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, а также Мелитопольском направлениях.

«На направлении Работино - Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — заявил он.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступление южнее города Бахмут.

Ковальчук рассказал, что ВС РФ несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, и применяет резервы.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область Бахмут Запорожская область
Прочее
Война контрнаступление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
08:00
В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой
00:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября
22:35
В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека
20:14
«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
16:10
Оккупанты приговорили к пожизненному заключению украинского морпеха
15:13
Оккупанты заставляют жителей Донецкой области получать паспорта РФ: чем угрожают в случае отказа
15:12
Сотрудника автодора, который работает в захваченном Сватово приговорили к четырем годам тюрьмы
14:15
В Мариуполе зафиксировали движение российских танков Т-80 в сторону Бердянска — Андрющенко
14:12
В «ЛНР» заявили, что задержали подозреваемую в покушении на финансиста главы группировки
12:51
Оккупанты будут судить двух украинцев по обвинению в «теракте» в Запорожской области
11:11
В захваченном ВС РФ Северодонецке среди кандидатов на «выборах» много незнакомых людей — Стрюк
11:00
В школах оккупированного Мариуполя четвертая часть школьников — мигранты из РФ — городской совет
10:32
СМИ: На оккупированной территории спецслужбы подорвали финансиста главы «ЛНР»
10:22
По Угледару оккупанты нанесли 3 авиаудара и 30 артобстрелов — Кириленко
все новости
11:11
На Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили подготовка энергосистемы к зиме
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
10:49
В ФСБ планируют атаки на гражданскую инфраструктуру: устанавливают «GPS-маячки» на объектах «Укрзализныци»
09:59
Диабетики в Мариуполе не получат инсулин при отсутствии паспорта РФ
09:45
Силы обороны Украины продолжают наступление южнее города Бахмут
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:21
Энтони Блинкен прибыл в Киев
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:58
На Лиманском направлении ВС РФ продолжают замену войск на части 25-ой армии
08:53
Ночная атака «Шахедами» по Одесской области: погиб работник агропредприятия, зафиксированы пожары
08:34
ВРУ дала возможность чиновникам избегать ответственности за ложь в декларации
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
08:04
Обстрел Донецкой области: один человек погиб, восемь получили ранения
08:00
В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой
07:51
Силами ПВО уничтожены 23 воздушные цели
00:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября
23:22
Российский летчик, который перегнал вертолет оккупантов в Украину, будет вознагражден
22:35
В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека
20:35
Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко
20:14
«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек
все новости
ВИДЕО
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46
Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
01 сентября, 15:24
В Донецке на Аллее героев «власти» снесли стихийный мемориал с портретами погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев». Фото: Апачев В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
01 сентября, 15:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама