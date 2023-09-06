Сирський показав роботу артилерії ЗСУ у районі Бахмута

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський опублікував роботу артилерії на Бахмутському напрямку Донецької області. Про це він повідомив на своїй Telegram-сторінці.

«Працює арта 22-й ОМБр на Бахмутському напрямі», — написав Сирський.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук , зазначивши, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, а також Мелітопольському напрямках. Також, за його словами, ЗС РФ зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ, та застосовує резерви.

Крім того, артилеристи Третьої штурмової бригади атакували піхоту ЗС РФ на Бахмутському напрямі на сході України.