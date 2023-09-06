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ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно

06 сентября 2023, 14:38

ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно

Пока о реализации повторной передачи Венгрии украинских военнопленных не было известно. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Пока что о реализации повторного эпизода [относительно передачи Венгрии очередной группы украинских военнопленных при посредничестве РПЦ] не было известно. Мы мониторим ситуацию», - рассказал Юсов.

В июле Юсов подтвердил информацию о том, что Венгрия планирует тайно забрать очередную группу украинских военнопленных при посредничестве РПЦ.

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии украинских военнопленных родом из Закарпатья, участвовавших в боевых действиях. Украинская сторона при этом не была поставлена в известность. С Координационным штабом, который занимается вопросом военнопленных ни РПЦ, ни Венгрия не связывались.

16 июня Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что было установлено местонахождение 11 украинских пленных защитников, удерживаемых на территории Венгрии, которые ранее были военнопленными в РФ.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил , что Венгрия не причастна к операции по вывозу из РФ 11 украинских военнопленных.

21 июня посольство Украины в Будапеште смогло вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

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