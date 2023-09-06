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ГУР про передачу Угорщини українських військовополонених: поки що про реалізацію не відомо

06 вересня 2023, 14:38

ГУР про передачу Угорщини українських військовополонених: поки що про реалізацію не відомо

Поки що про реалізацію повторної передачі Угорщини українських військовополонених не було відомо. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Поки що про реалізацію повторного епізоду [щодо передачі Угорщини чергової групи українських військовополонених за посередництва РПЦ] не було відомо. Ми моніторимо ситуацію», - розповів Юсов.

У липні Юсов підтвердив інформацію про те, що Угорщина планує таємно забрати чергову групу українських військовополонених за посередництва РПЦ.

8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях. Українська сторона при цьому не була повідомлена. З Координаційним штабом, який займається питанням військовополонених, ні РПЦ, ні Угорщина не пов'язувалися.

16 червня Уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив , що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, які утримувалися на території Угорщини, які раніше були військовополоненими в РФ.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив , що Угорщина не причетна до операції з вивезення з РФ 11 українських військовополонених.

21 червня посольство України у Будапешті змогло вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених.

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