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Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА

06 сентября 2023, 20:01

Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА

Из всех девяти музеев Мариуполя с начала полномасштабного вторжения России в Украину не было эвакуировано ни одного экспоната. Об этом на брифинге сообщила начальница Управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Виктория Точена, передает «Укринформ».

«Из мариупольских музеев, насколько мне известно, выехали два специалиста, и они работают на сегодняшний день. Не эвакуирован ни один, к большому сожалению, экспонат», — сказала она.

По ее словам, выехавшие специалисты сейчас работают в музейных заведениях на подконтрольной Украине территории.

В Мариуполе до полномасштабного вторжения России в Украину работало девять музеев: Художественный музей имени Куинджи; Мариупольский краеведческий музей; Музей народного быта; Музей истории греков Приазовья; Музей медальерного искусства Э. В. Харабета; Музей истории комбината Ильича; Музей Мариупольского морского торгового порта; Музей имени Павла и Народный музей истории ООО «Мариупольский комбинат Азовсталь».

В фондах Художественного музея имени Куинджи находились оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, шедевры мастеров Украины 20 века, среди которых Татьяна Яблонская и Николай Глущенко. А в фондах краеведческого музея находилось более 53 тысяч экспонатов и 17 тысяч книг.

Это только часть того, что хранилось в музеях украинского Мариуполя, подчеркнули в ОВА.
Вторжение России повлекла за собой в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город почти на 90% разрушен в результате вражеских обстрелов.

Оккупанты уничтожили уникальные мозаики на железнодорожном вокзале и гостинице «Турист» — мозаику Валентина Константинова и Леля Кузьминкова «Металлурги» и мозаику Виктора Пономарева «Туризм и отдых». Также россиянами разрушены в зданиях Мариуполя шедевры монументалистики — мозаики украинской художницы и диссидентки Аллы Горской.

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