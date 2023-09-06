З музеїв Маріуполя не евакуювали жодного експонату — ОВА

З усіх дев'яти музеїв Маріуполя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було евакуйовано жодного експонату. Про це на брифінгу повідомила начальниця Управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації Вікторія Точена, повідомляє «Укрінформ».



«З маріупольських музеїв, наскільки мені відомо, виїхали два спеціалісти, і вони працюють на сьогоднішній день. Не евакуйовано жоден, на превеликий жаль, експонат», — сказала вона.



За її словами, фахівці, які виїхали, зараз працюють у музейних закладах на підконтрольній Україні території.



У Маріуполі до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювало дев'ять музеїв: Художній музей імені Куїнджі; Маріупольський краєзнавчий музей; Музей народного побуту; Музей історії греків Приазов'я; Музей медальєрного мистецтва Е. В. Харабета; Музей історії комбінату Ілліча; Музей Маріупольського морського торговельного порту; Музей імені Павла та Народний музей історії ТОВ «Маріупольський комбінат Азовсталь».



У фондах Художнього музею імені Куїнджі знаходилися оригінальні роботи Архіпа Куїнджі та Івана Айвазовського, шедеври майстрів України 20 століття, серед яких Тетяна Яблонська та Микола Глущенко. А у фондах краєзнавчого музею перебувало понад 53 тисячі експонатів та 17 тисяч книг.



Це лише частина того, що зберігалося у музеях українського Маріуполя, наголосили в ОВА.

Вторгнення Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.



Окупанти знищили унікальні мозаїки на залізничному вокзалі та готелі «Турист» — мозаїку Валентина Константинова та Леля Кузьмінкова «Металурги» та мозаїку Віктора Пономарьова «Туризм та відпочинок». Також росіянами зруйновано у будинках Маріуполя шедеври монументалістики — мозаїки української художниці та дисидентки Алли Горської.