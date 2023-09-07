Войска РФ снова атаковали Украину: ПВО ночью сбила 25 «Шахедов»

Российские военные сегодня ночью, 7 сентября, в очередной раз атаковали Украину, под ударом оказались Одесская и Сумская области. Украинская ПВО уничтожила 25 дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.

«В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую о Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым)», — говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски 33 «шахедов», в основном — в направлении южных районов Одесской области.

По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 «Shahed-136/131».

Напомним, в результате атаки на Одесскую область 6 сентября погиб мужчина.