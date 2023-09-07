Війська РФ знову атакували Україну: українська ППО збила за ніч 25 «Шахедів»

Російські військові сьогодні вночі, 7 вересня, вкотре атакували Україну, під ударом опинились Одеська та Сумська області. Українська ППО знищила 25 дронів-камікадзе. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил.

«У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумську про Одеську області кількома групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з північного, південно-східного та південного напрямів (Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим) », — йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски 33 «Шахедів», переважно — у напрямку південних районів Одеської області.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-136/131».

Нагадаємо, внаслідок атаки на Одеську область 6 вересня загинув чоловік.