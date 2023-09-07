РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА

Во время предварительного так называемого «волеизъявления» на захваченной ВС РФ территории Луганской оласти якобы уже проголосовало почти 25% населения, зафиксированы значительные фальсификации. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его данным, более 2/3 наблюдателей приехали из РФ

«Россияне всячески давят на население, которое еще не получило паспорт РФ. Такие люди ограничены в получении почти всех услуг», — сказал он.

Также Лысогор отметил, что банковские учреждения на временно захваченной россиянами территории Луганской области передают в военкоматы данные о клиентах, в во время так называемых «первых выборов» оккупанты тоже уточняют персональные данные и местонахождение мужчин, чтобы вслед за бюллетенем вручить повестку.

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