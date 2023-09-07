РФ всіляко тисне на населення Луганщини, яке ще не отримало їх паспорт — ОВА

Під час дострокового так званого «волевиявлення» на захопленій ЗС РФ території Луганської області нібито вже проголосувало майже 25% населення, зафіксовано значні фальсифікації. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, понад 2/3 спостерігачів приїхали із РФ

«Росіяни усіляко тиснуть на населення, яке ще не отримало паспорт РФ. Такі люди обмежені в отриманні майже усіх послуг», — сказав він.

Також Лисогор попередив, що банківські установи на тимчасово захопленій росіянами території Луганської області передають у військкомати дані про клієнтів, а під час так званих «перших виборів» окупанти також уточнюють персональні дані та місцезнаходження чоловіків, щоб слідом за бюлетенем вручити повістку.

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