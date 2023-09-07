Беспилотник в Ростове упал рядом со штабом Южного военного округа: есть раненый, много повреждений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о двух «сбитых» беспилотниках. Один упал за городом, другой в центре, недалеко от штаба южного военного округа РФ.

«По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42», — написал он.

Известно, что пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

В результате повреждено несколько легковых автомобилей, и три здания — фасады и окна.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что этой ночью Раменском районе Подмосковья силы ПВО якобы сбили беспилотник. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что в Брянской области были замечены БПЛА.

Губернатор области Александр Богомаз рассказал подробности.

По его словам, над Брянском и поблизости якобы сбили три дрона, в результате падения обломков аппарата повреждения получили остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Напомним, 5 сентября были замечены БПЛА на территории РФ.