Беспилотники атаковали Московскую и Калужскую области

Сегодня ночью, 5 сентября, были замечены БПЛА на территории РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Аппарат уничтожен над Калужской областью. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ещё один БПЛА, пытавшийся осуществить атаку на Москву, был сбит в Истринском районе Московской области.



По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. В связи с атакой беспилотников, почти 50 рейсов задержаны и три отменены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.



Обломки сбитого системой ПВО украинского БПЛА упали рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области

Напомним, в России вновь сработала система ПВО: под удар попали Псков, Курчатов и Москва.