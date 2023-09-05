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Беспилотники атаковали Московскую и Калужскую области

05 сентября 2023, 08:16

Беспилотники атаковали Московскую и Калужскую области

Сегодня ночью, 5 сентября, были замечены БПЛА на территории РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Аппарат уничтожен над Калужской областью. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ещё один БПЛА, пытавшийся осуществить атаку на Москву, был сбит в Истринском районе Московской области. 

По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. В связи с атакой беспилотников, почти 50 рейсов задержаны и три отменены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Обломки сбитого системой ПВО украинского БПЛА упали рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области

Напомним, в России вновь сработала система ПВО: под удар попали Псков, Курчатов и Москва.

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