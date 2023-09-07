Безпілотник у Ростові впав поряд зі штабом Південного військового округу: є поранений, багато пошкоджень

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про двох «збитих» безпілотників. Один упав за містом, інший у центрі, неподалік штабу південного військового округу РФ.

«За уточненою інформацією, засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий — у центрі, в районі вул. Пушкінська, 42», — написав він.

Відомо, що постраждала одна людина, від госпіталізації вона відмовилася.

Внаслідок цього пошкоджено кілька легкових автомобілів, і три будівлі — фасади та вікна.

Також мер Москви Сергій Собянін розповів, що цієї ночі в Раменському районі Підмосков'я сили ППО нібито збили безпілотник. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає.

Крім того, в Міноборони Росії зазначили, що у Брянській області були помічені БПЛА.

Губернатор області Олександр Богомаз розповів про подробиці.

За його словами, над Брянськом та поблизу нібито збили три дрони, внаслідок падіння уламків апарату пошкодження отримали скління будівлі залізничного вокзалу, привокзальна площа та кілька автомобілів.

Нагадаємо, 5 вересня було помічено БПЛА на території РФ.