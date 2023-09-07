Бывший глава Верховного суда останется под стражей до 16 октября

Арест экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева продлили, об этом сообщили в НАБУ. Судья Верховного суда Всеволод Князев будет находиться под стражей до 16 октября (последний день расследования, если его срок не продлят).



Альтернатива – 55 млн грн залога. Напомним, что бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева задержали за взятку размером 2,7 млн долларов.

Высший совет правосудия также удовлетворил представление САП о даче разрешения на взятие под стражу экс-председателя Верховного суда, уличенного в коррупции.