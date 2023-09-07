Колишній голова Верховного суду залишиться під вартою до 16 жовтня

Арешт екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва продовжили, про це повідомили в НАБУ. Суддя Верховного суду Всеволод Князєв перебуватиме під вартою до 16 жовтня (останній день розслідування, якщо його термін не продовжать).



Альтернатива – 55 млн. грн. застави. Нагадаємо, що колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали за хабар розміром 2,7 млн доларів.

Вища рада правосуддя також задовольнила подання САП про надання дозволу на взяття під варту екс-голови Верховного суду, якого було викритого в корупції.