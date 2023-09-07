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В Херсонской области военные РФ с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку — ОВА

07 сентября 2023, 10:55

В Херсонской области военные РФ с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку — ОВА

Сегодня, 7 сентября, российские оккупанты атаковали с беспилотника гражданского в селе Одрадокаменка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

«Россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет, из-за чего тот получил ранения головы и грудной клетки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавший сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 5 сентября обстреляли Херсон и область. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

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