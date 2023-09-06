Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы

Оккупационные войска за минувшие сутки, 5 сентября, обстреляли Херсон и область. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Оккупанты совершили 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации», — написал он.

По словам главы региона, по городу Херсон захватчики выпустили 18 снарядов.

Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также башню мобильной связи в Бериславском районе.

«Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения», — добавил Прокудин.

Напомним, российские военные накрыли село в Херсонской области.