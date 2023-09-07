На Херсонщині військові РФ з безпілотника скинули на чоловіка вибухівку — ОВА

Сьогодні, 7 вересня, російські окупанти атакували з безпілотника цивільного в селі Одрадокам'янка Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

«Росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет, через що той отримав поранення голови та грудної клітки», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що постраждалий наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 5 вересня обстріляли Херсон та область. В результаті атаки є руйнування та постраждалі.