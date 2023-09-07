От российских мин в Украине погибли 242 человека, были ранены еще 498

С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины 740 человек пострадали от российских взрывоопасных предметов. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Николай Дидык.



Он уточнил, что погибли от взрыва мин 242 человека, а еще 498 получили ранения различной степени тяжести.

В перечне пострадавших 76 детей, 13 из которых погибли.



Также Дидык рассказал, что 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами в результате российской агрессии или 174 тыс. км2, из них 13,5 тыс. км2 — акватория водных объектов.

«Сейчас пиротехники обследовали загрязненных площадей — 93 тыс. га территории и 7,5 тыс. га акватории обнаружив обезвредив 427 тыс. взрывоопасных предметов в том числе противопехотные мины, кассетные боеприпасы, дистанционно установленные мины. Основные усилия спасателей сосредоточены на разминировании освобожденных населенных пунктов и восстановлении инфраструктуры деоккупированных регионов. К этим работам ежедневно привлекается более 700 пиротехников и 200 единиц техники», — сообщили в ГСЧС.

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