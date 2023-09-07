Від російських мін в Україні загинуло 242 особи, було поранено ще 498

З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України 740 людей постраждали від російських вибухонебезпечних предметів. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик.



Він уточнив, що загинули від вибуху мін 242 особи, а ще 498 отримали поранення різного ступеня важкості.

У переліку постраждалих 76 дітей, 13 із яких загинули.



Також Дідик розповів, що 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії або 174 тис. км2, із них 13,5 тис. км2 — акваторія водних об'єктів.

«Наразі піротехніки обстежили забруднених площ — 93 тис. га території та 7,5 тис. га акваторії виявивши знешкодивши 427 тис. вибухонебезпечних предметів в тому числі протипіхотні міни, касетні боєприпаси, дистанційно встановлені міни. Основні зусилля рятувальників зосереджено на розмінуванні звільнених населених пунктів та відновлення інфраструктури деокупованих регіонів. До цих робіт щоденно залучається понад 700 піротехніків та 200 одиниць техніки», — повідомили у ДСНС.

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