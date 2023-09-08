Россия нанесла удар по Сумам: из-под завалов достали двух человек

Утром 8 сентября, вследствие удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. Об атаке сообщила служба ГСЧС Украины.



По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и восемь транспортных средств, возник пожар на значительной площади.



Под обломками находились два человека. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).

Ранее российские военные сегодня утром, 8 сентября, накрыли Запорожье ракетами. Под атаку попали объекты гражданской инфраструктуры.