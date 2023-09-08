В Запорожье в результате ракетного удара есть разрушения и пострадавший

Российские военные сегодня утром, 8 сентября, накрыли Запорожье ракетами. Под атаку попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате удара есть как минимум один пострадавший. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



По информации Куртева, сейчас зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна. Подсчет повреждений продолжается.



Известно об одном пострадавшем человеке. Городские службы уже выехали на место происшествия.



В ОВА уточнили, что предположительно РФ для удара применяла баллистические ракеты.



Напомним, 20 августа российские военные нанесли 92 удара по 23 городам и селам Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненые.