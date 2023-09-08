Росія завдала удару по Сумах: з-під завалів дістали двох людей

Вранці 8 вересня внаслідок удару, завданого по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. Про атаку повідомила служба ДСНС України.



За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкодження отримали понад 20 будинків та вісім транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.



Під уламками перебували двоє людей. З-під завалів рятувальники витягли чоловіка (1953 р.н.) та жінку (1958 р.н.).

Раніше російські військові сьогодні вранці, 8 вересня, накрили Запоріжжя ракетами. Під атаку потрапили об’єкти громадянської інфраструктури.