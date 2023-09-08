Россияне привезли в захваченный ВС РФ Мариуполь китайских блогеров

Во временно захваченный ВС РФ Мариуполь Донецкой области незаконно прибыла группа китайских блогеров, МИД Украины планирует запретить въезд для всех «гастролеров» из Китая. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

«По имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами», — написал он.

В МИД отметили, что Украина уважает территориальную целостность Китая, а еще ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе. Кроме того в министерстве призывают Пекин рассказать, как во временно оккупированный украинский город попали эти блогеры.

Николенко также опубликовал видео исполнения китайской «оперной певицей» Ван-Фан песни «Катюша» на руинах драмтеатра в Мариуполе, и напомнил, что в этом месте российская армия убила более 600 людей.





Кроме того, так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в четверг, что захваченный ВС РФ полуостров посетила китайская делегация, состоящая якобы из представителей медиа и сферы культуры КНР. Аксенов написал, что обсудил с китайцами «вопросы туризма».

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