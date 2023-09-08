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Росіяни привезли до захопленого ЗС РФ Маріуполя китайських блогерів

08 вересня 2023, 11:11

Росіяни привезли до захопленого ЗС РФ Маріуполя китайських блогерів

До тимчасово захопленого ЗС РФ Маріуполя Донецької області незаконно прибула група китайських блогерів, МЗС України планує заборонити в'їзд для всіх «гастролерів» з Китаю. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«За наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями», — написав він.

У МЗС наголосили, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю, а ще очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі. Крім того, в міністерстві закликають Пекін розповісти, як у тимчасово окуповане українське місто потрапили ці блогери.

Ніколенко також опублікував відео виконання китайською «оперною співачкою» Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, і нагадав, що на цьому місці російська армія вбила більше 600 людей.



Крім того, так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив у четвер, що захоплений ЗС РФ півострів відвідала китайська делегація, яка нібито складалась з представників медіа та сфери культури КНР. Аксьонов написав, що обговорив із китайцями «питання туризму».

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