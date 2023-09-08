На Черниговщине бабушку за «лайки» в «Одноклассниках» заключили в тюрьму на 5 лет

Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал женщину виновной в глорифификации вооруженной агрессии. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 5 сентября.



Согласно материалам дела, находясь у себя дома, женщина пользовалась запрещенной в Украине соцсетью «Одноклассники» и отметила, как понравившиеся сообщения, которые автоматически отображались на ее странице и в новостной ленте ее 178 друзей.



Таким образом обвиняемая распространило три публикации. Их содержание в публичном тексте приговора не цитируется. Это был видеоматериал со страницы «Комсомольская правда», в котором выражалась приверженность боевикам «ДНР». В третий раз женщина поддержала лайком текстово-графический материал, в котором прославляли оккупантов.



В судебном заседании женщина вину признала полностью и подробно рассказала об обстоятельствах содеянного, просила строго ее не наказывать. Также отметила, что действовала под влиянием политических шоу и не сразу поняла, что это преступление. Сейчас якобы находится на стороне Украины.



Обвиняемая ранее не судима и является пожилым лицом, но сколько ей лет в решении не уточняется.



Учитывая обстоятельства дела, суд назначил наказание ближе к минимальному пределу санкции в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.