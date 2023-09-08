На Чернігівщині бабусю за «лайки» в «Однокласниках» ув'язнили на 5 років

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав жінку винною у глорифікації збройної агресії. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 вересня.



Згідно з матеріалами справи, перебуваючи у себе вдома, жінка користувалася забороненою в Україні соцмережею «Однокласники» і вподобала публікації, які автоматично відображалися на її сторінці та в стрічці новин її 178 друзів.



Таким чином обвинувачена поширила три публікації. Їх зміст у публічному тексті вироку не цитується. Це був відеоматеріал зі сторінки «Комсомольська правда», в якому висловлювалася прихильність до бойовиків «ДНР». Втретє жінка підтримала лайком текстово-графічний матеріал, у якому прославляли окупантів.



У судовому засіданні жінка вину визнала повністю і докладно розповіла про обставини скоєного, просила її суворо не карати. Також зазначила, що діяла під впливом політичних шоу і не одразу зрозуміла, що це злочин. Наразі нібито перебуває на боці України.



Обвинувачена раніше не судима і є особою похилого віку, але скільки їй років у рішенні не уточнюється.



Враховуючи обставини справи, суд призначив покарання ближчим до мінімальної межі санкції у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.