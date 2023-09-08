В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 73 человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«По уточненной информации, в Кривом Роге — 73 пострадавших. Из них 35 — в больнице. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики все еще оценивают, как тяжелое. Один человек погиб», — говорится в сообщении.



Он уточнил, что в городе, среди прочего, изуродованы 62 многоквартирных дома и 7 частных. Повреждено более полусотни авто. Коммунальные службы все еще расчищают территорию от обломков. Уже вывезено почти 210 тонн разрушенных конструкций.

Сегодня утром российские оккупанты совершили ракетный обстрел по Кривому Рогу. Известно о попадании в админздание.