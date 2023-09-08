Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі зросла до 73 — голова ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі постраждали 73 особи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«За уточненою інформацією, у Кривому Розі – 73 постраждалих. З них 35 – у лікарні. Стан 34-річного та двох 28-річних чоловіків медики все ще оцінюють як важкий. Одна людина загинула», - йдеться у повідомленні.



Він уточнив, що в місті, серед іншого, понівечено 62 багатоквартирні будинки та 7 приватних. Пошкоджено понад півсотні авто. Комунальні служби ще розчищають територію від уламків. Вже вивезено майже 210 тонн зруйнованих конструкцій.

Сьогодні вранці російські окупанти здійснили ракетний обстріл Кривим Рогом. Відомо про влучення в адмінбудівлю.