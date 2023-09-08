Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия

08 сентября 2023, 20:55

Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «ДНР» и «ЛНР» помогла устоять Россия.

«Поступила помощь. Тогда, конечно, об этом говорить было не принято. Мы все время говорили: „Мы своими силами, мы своими усилиями“. Хотя это, конечно, неправда. Зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам», — рассказал он.

Теперь это формирование во главе с Александром Ходаковским входит в Росгвардию.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Ходаковского на должность заместителя начальника «Главного управления Росгвардии по ДНР» в марте 2023 года

ТЕГИ

Люди
Александр Ходаковский
Организации
ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:55
Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия
18:10
«ДНР»: За неделю от обстрелов погибли 11 человек, ранены почти 80
13:43
В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях
11:13
В Луганской области провалилась принудительная паспортизация — ОВА
11:11
Россияне привезли в захваченный ВС РФ Мариуполь китайских блогеров
08:32
Оккупанты ранили еще двух мирных жителей Донецкой области
23:00
Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября
21:16
В «ДНР» признали нехватку медиков
20:34
«ДНР» посадила в тюрьму на 26 лет пленного бойца «Азова»
19:30
«ДНР» заключила в колонию украинского военного на пожизненный срок
17:25
Из оккупированной территории домой вернули еще одного ребенка
16:36
На захваченных территориях оккупанты завозят массовку на «избирательные участки» — ЦНС
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
все новости
21:15
Изменилось количество раненых и погибших в результате обстрела Константиновки 6 сентября
20:55
Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия
19:48
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу выросло до 73 — глава ОВА
19:05
В ходе обстрела Торецка ранены двое подростков и их родители
18:10
«ДНР»: За неделю от обстрелов погибли 11 человек, ранены почти 80
17:47
Пограничники показали, как с помощью FPV-дронов разбили два УАЗа ВС РФ
16:59
Места для пыток, фильтрация и изъятие детей из семей: омбудсмен рассказал о ситуации на оккупированных территориях
16:48
Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе
16:11
Верещук анонсировала пересмотр соцвыплат жителям оккупированных территорий
15:26
Трое саперов подорвались на мине в Херсонской области
14:38
Генсек ООН направил Лаврову предложения по возвращению РФ в «зерновое соглашение». Bild узнал подробности
14:23
В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: в МВД рассказали точное количество пострадавших
13:59
Украина вернула домой еще 9 детей — омбудсмен
13:43
В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях
13:28
На Черниговщине бабушку за «лайки» в «Одноклассниках» заключили в тюрьму на 5 лет
13:26
Войска РФ сбросили авиабомбу на Херсонскую область: три человека погибли, есть пострадавшие
13:00
«В говно и без цветов». Мэр Краматорска нецензурно ответил критикам про траты на озеленение во время войны
13:00
Блинкен пригрозил санкциями и визовыми ограничениями приспешников «псевдовыборов» на оккупированных территориях
12:52
Третья штурмовая бригада показала, как остановила атаку ВС РФ в районе Бахмута
12:12
Сырский показал, как украинские бойцы уничтожили российского пулеметчика
все новости
ВИДЕО
С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса» Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
07 сентября, 16:56
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама