Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «ДНР» и «ЛНР» помогла устоять Россия.



«Поступила помощь. Тогда, конечно, об этом говорить было не принято. Мы все время говорили: „Мы своими силами, мы своими усилиями“. Хотя это, конечно, неправда. Зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам», — рассказал он.



Теперь это формирование во главе с Александром Ходаковским входит в Росгвардию.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Ходаковского на должность заместителя начальника «Главного управления Росгвардии по ДНР» в марте 2023 года